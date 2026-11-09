Drägerwerk vz. 95.21 CHF 4.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von Drägerwerk beim Kursziel von 156 Euro mit "Buy" aufgenommen. Beim Medizin- und Sicherheitstechnik winke ein massiver Profitabilitätsschub, schrieb Christian Ehmann am Dienstag in seiner Kaufempfehlung. Er lobte die disziplinierte, auf Margen fokussierte Strategie der Lübecker für ihr immenses Gewinnpotenzial. Selbst unter konservativen Annahmen sei Drägerwerk sehr attraktiv./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 17:43 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.