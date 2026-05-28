Drägerwerk vz. 83.76 CHF 2.78% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 73 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Spezialisten für Medizin- und Sicherheitstechnik sei besser als gedacht, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Er hob entsprechend seine Prognosen für das operative Ergebnis für die kommenden Jahre. Mittelfristig rechnet er allerdings mit stärkerer Konkurrenz und hält die Aktien für fair bewertet./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.