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Drägerwerk vz. Aktie 330446 / DE0005550636

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28.05.2026 10:07:38

Drägerwerk Hold

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Drägerwerk von 73 auf 90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Margenentwicklung des Spezialisten für Medizin- und Sicherheitstechnik sei besser als gedacht, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Er hob entsprechend seine Prognosen für das operative Ergebnis für die kommenden Jahre. Mittelfristig rechnet er allerdings mit stärkerer Konkurrenz und hält die Aktien für fair bewertet./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 03:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
91.00 € 		Abst. Kursziel*:
-1.10%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
91.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.85%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
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