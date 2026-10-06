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06.10.2026 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag höher

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag höher

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 16,01 GBP.

Diageo
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Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 16,01 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'571 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 16,03 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 15,96 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 227'220 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 19,04 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 18,93 Prozent zulegen. Am 24.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,51 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 15,59 Prozent würde die Diageo-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,380 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,550 USD aus.

Diageo wird die nächste Bilanz für Q2 2027 voraussichtlich am 28.01.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2028-Kennzahlen am 27.01.2028.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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