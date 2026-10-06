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06.10.2026 16:29:00

Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagnachmittag ins Plus

Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Dienstagnachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 15,98 GBP.

Diageo
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Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 15,98 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'516 Punkten liegt. In der Spitze legte die Diageo-Aktie bis auf 16,03 GBP zu. Bei 15,96 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wurden via London 740'982 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 19,04 GBP erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 19,12 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 13,51 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.03.2026). Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 18,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,380 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,550 USD belaufen.

Mit der Q2 2027-Bilanzvorlage von Diageo wird am 28.01.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2028 erwarten Experten am 27.01.2028.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,67 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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