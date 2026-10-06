Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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06.10.2026 09:29:00
Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von Diageo zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 15,88 GBP.
Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'567 Punkten steht. Bei 15,96 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 15,96 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51'735 Diageo-Aktien.
Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,04 GBP. Gewinne von 19,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2026 (13,51 GBP). Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 14,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2026 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,380 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,550 USD.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte Diageo am 28.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 27.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,67 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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