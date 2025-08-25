NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einem Gespräch mit dem Interim-Chef auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Wie Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er zahlreiche Möglichkeiten, wie der Spirituosenkonzern besser abschneiden könne. Es gebe Wachstumschancen und die Gewinn- und Barmittelperspektive sei solide. Die Debatte über die Aktie sei zu kurzfristig geprägt und lasse den mittelfristigen Chancen zu wenig Raum./rob/tih/mis;