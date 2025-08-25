Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

23.41
CHF
0.67
CHF
2.96 %
25.08.2025
BRXC
09.09.2025 10:01:19

Diageo Buy

Diageo
23.41 CHF 2.96%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach einem Gespräch mit dem Interim-Chef auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Wie Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er zahlreiche Möglichkeiten, wie der Spirituosenkonzern besser abschneiden könne. Es gebe Wachstumschancen und die Gewinn- und Barmittelperspektive sei solide. Die Debatte über die Aktie sei zu kurzfristig geprägt und lasse den mittelfristigen Chancen zu wenig Raum./rob/tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 22:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 00:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
24.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19.50 £ 		Abst. Kursziel*:
23.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
19.43 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
23.52%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

