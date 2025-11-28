Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo von 1840 auf 1790 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. "Der Preis ist, was Du bezahlst, der Wert ist, was Du bekommst", zitierte Mitch Collett in seinem am Freitag veröffentlichten Branchenausblick für Europas Getränkehersteller den Starinvestor Warren Buffett. Er sieht nach einem weiteren schwierigen Jahr für 2026 klare Bewertungschancen. Neun von zehn Unternehmern wiesen beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Abschlag zum Konsumgütersektor auf. Und ebenfalls neun von zehn seien günstiger bewertet als in der Vergangenheit. Wenn die Unternehmen ablieferten, so Collett, gebe es immensen Spielraum für die Aktien. Aber der Sektor sei nicht ohne Grund so günstig. Denn die Gewinnentwicklung sei schon länger schwach und 2025 habe enttäuscht. Collet stufte Heineken auf "Buy" hoch und votiert bei Carlsberg, Coca-Cola Europacific Partners, Coca-Cola Hellenic und Royal Unibrew weiter mit "Buy". Remy Cointreau beließ er auf "Sell"./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.90 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Diageo plc
|
10:02
|FTSE 100-Titel Diageo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diageo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zum Start des Freitagshandels zu (finanzen.ch)
|
27.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Nachmittag vor (finanzen.ch)
|
27.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Diageo Aktie News: Diageo zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Verluste in London: FTSE 100 zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|09:14
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|09:14
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:14
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|18.35
|-1.04%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|
Bernstein Research
EssilorLuxottica Market-Perform
|09:45
|
Warburg Research
Knorr-Bremse Buy
|09:39
|
Deutsche Bank AG
BAT Buy
|09:36
|
Deutsche Bank AG
Bilfinger Buy
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
Air Liquide Neutral
|09:17
|
JP Morgan Chase & Co.
K+S Neutral
|09:14
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold