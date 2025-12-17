Diageo 17.90 CHF 1.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK passe zum Rückzug aus dem Brauereigeschäft auf dem Kontinent, der 2022 in Äthiopien begonnen habe, schrieb Edward Mundy am Mittwoch./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.