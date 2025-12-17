Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.90CHF
0.19CHF
1.06 %
14:08:42
BRXC
17.12.2025 12:45:33
Diageo Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2300 Pence auf "Buy" belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK passe zum Rückzug aus dem Brauereigeschäft auf dem Kontinent, der 2022 in Äthiopien begonnen habe, schrieb Edward Mundy am Mittwoch./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 04:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Buy
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
