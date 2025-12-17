Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.90CHF
0.19CHF
1.06 %
14:08:42
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.12.2025 12:44:47
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Ausstieg bei East African Breweries Limited (EABL) und dem kenianischen Spirituosenunternehmen UDVK reduziere die Verbindlichkeiten der Briten leicht und verwässere das Ergebnis im niedrigen einstelligen Prozentbereich, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch. Sie begrüßt Ersteres./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 09:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
20.00 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
19.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
10:33
|Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal (Financial Times)
|
09:29
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.12.25