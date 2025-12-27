So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Anzeige

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,28 Prozent auf 87.556,09 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 87.313,76 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 77,09 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,84 US-Dollar.

Nach 2.926,77 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,24 Prozent auf 2.933,73 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,23 Prozent auf 600,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 593,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,843 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 1,849 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 1,48 Prozent stärker bei 451,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 445,31 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3533 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3497 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2134 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2132 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2790 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2795 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,86 Prozent auf 841,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 834,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1220 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,1226 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 123,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,69 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Avalanche um 1,10 Prozent auf 12,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,72 Prozent auf 12,26 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,397 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,401 US-Dollar beziffert.

