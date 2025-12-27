So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Krypto-Marktbericht 27.12.2025 09:48:20

So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.

Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,28 Prozent auf 87.556,09 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 87.313,76 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 77,09 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,84 US-Dollar.

Nach 2.926,77 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,24 Prozent auf 2.933,73 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,23 Prozent auf 600,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 593,65 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,843 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 1,849 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 1,48 Prozent stärker bei 451,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 445,31 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3533 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3497 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2134 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2132 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2790 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2795 US-Dollar.

Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,86 Prozent auf 841,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 834,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1220 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,1226 US-Dollar beziffert.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 123,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,69 Prozent.

Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Avalanche um 1,10 Prozent auf 12,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,34 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,72 Prozent auf 12,26 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,397 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,401 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Weitere Links:

Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung 2026 das beste Potenzial hat

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
