Bitcoin - Schweizer Franken BTC - CHF
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Tools
|Invertiert
|Snapshot
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Währungsrechner
|CHF/BTC
|Historisch
|Realtimekurs
|Krypto-Marktbericht
|
27.12.2025 09:48:20
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Vormittag
So entwickeln sich Bitcoin, Ripple & Co am Vormittag am Kryptomarkt.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Bitcoin erhöhte sich um 09:40 um 0,28 Prozent auf 87.556,09 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 87.313,76 US-Dollar gelegen hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 1,7 Prozent auf 11,38 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 23,5 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,33 Prozent auf 77,09 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,84 US-Dollar.
Nach 2.926,77 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,24 Prozent auf 2.933,73 US-Dollar gestiegen.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 1,23 Prozent auf 600,95 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 593,65 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,843 US-Dollar) geht es um 0,33 Prozent auf 1,849 US-Dollar nach oben.
Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 1,48 Prozent stärker bei 451,88 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 445,31 US-Dollar.
Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,3533 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,3497 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2134 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 09:40 bei 0,2132 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Samstagvormittag lag der Tron-Kurs bei 0,2790 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2795 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Samstagvormittag hinzu. Um 0,86 Prozent auf 841,36 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 834,23 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1220 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 09:41 auf 0,1226 US-Dollar beziffert.
Derweil notiert der Solana-Kurs bei 123,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,21 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,69 Prozent.
Zudem zeigt sich der Avalanche-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Avalanche um 1,10 Prozent auf 12,48 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 12,34 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 12,17 US-Dollar am Vortag ist der Chainlink-Kurs am Samstagvormittag um 0,72 Prozent auf 12,26 US-Dollar gestiegen.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Sui kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 1,397 US-Dollar lag, wird der Sui-Kurs um 09:40 auf 1,401 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.ch
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|69’000.83723
|0.37%
|Handeln
|Vision
|0.06290
|-5.75%
|Handeln
|Ethereum
|2’308.60129
|0.89%
|Handeln
|Ripple
|1.45662
|0.89%
|Handeln
|Solana
|96.27146
|1.71%
|Handeln
|Cardano
|0.27571
|1.94%
|Handeln
|Polkadot
|1.36039
|2.75%
|Handeln
|Chainlink
|9.60625
|1.09%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|3.46%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|2.82%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/