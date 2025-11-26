Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
18.00CHF
-0.32CHF
-1.75 %
11:17:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
26.11.2025 10:11:39
Diageo Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2420 Pence belassen. Trevor Stirling befasste sich am Dienstag mit den Aussichten der Brauereikonzerne auf dem afrikanischen Kontinent. Insgesamt sei der afrikanische Absatzmarkt noch relativ klein, schrieb er. Der Guinness-Hersteller Diageo erwirtschafte in der Region lediglich 2 Prozent seines operativen Gewinns./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 17:53 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 05:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
24.20 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
17.08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Trevor Stirling
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
09:29
|Diageo Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Diageo (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 startet in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start fester (finanzen.ch)
|
25.11.25