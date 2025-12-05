Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.89CHF
-0.09CHF
-0.50 %
12:53:09
BRXC
05.12.2025 10:54:19
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 1790 Pence auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Spirituosenkonzerns dürfte im zweiten Geschäftsquartal um gut 4 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Das erste Geschäftshalbjahr wäre damit schwächer verlaufen, als es der Markt erwartet habe./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.90 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16.84 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|10:54
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Diageo plc
|17.92
|-0.33%
