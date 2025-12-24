Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’442 0.2%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9286 0.0%  EStoxx50 5’751 0.0%  Gold 4’486 0.0%  Bitcoin 68’377 -0.6%  Dollar 0.7877 0.0%  Öl 62.7 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochvormittag
Goldbarren, Goldmünzen, Goldminen-Aktien & Co.: Welches Gold-Investment lohnt sich am meisten?
NVIDIA & Co.: Diese zehn Aktien sieht Wedbush zum Jahresende 2025 vorn
Bullenmarkt 2026: Warum Tech-Aktien an der NASDAQ vor einem Rekordjahr stehen
Von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren: Abseits von NVIDIA-Aktie und Co.
Suche...
Plus500 Depot

Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.12.2025 09:29:00

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor

Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Diageo. Zuletzt wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 15,93 GBP nach oben.

Diageo
17.26 CHF 1.01%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,93 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,06 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,05 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 153'143 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 25,68 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 61,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,87 GBP. Dieser Wert wurde am 11.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,800 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Diageo-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie höher: Dave Lewis wird neuer CEO von Diageo

Stoxx Europe 50-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende verringert sich

Diageo-Aktie rot: Schnaps- und Guiness-Hersteller kappt Jahresausblick


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com