Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor

Um 09:28 Uhr ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 15,93 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,06 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 16,05 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 153'143 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.01.2025 bei 25,68 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 61,12 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 15,87 GBP. Dieser Wert wurde am 11.12.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,800 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Diageo-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

