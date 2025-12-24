Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

24.12.2025 12:29:00

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit positiven Vorzeichen

Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,97 GBP zu.

Diageo
17.26 CHF 1.01%
Das Papier von Diageo legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 15,97 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,06 GBP. Bei 16,05 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 511'016 Diageo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 25,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,87 GBP am 11.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Diageo-Aktie höher: Dave Lewis wird neuer CEO von Diageo

Stoxx Europe 50-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende verringert sich

Diageo-Aktie rot: Schnaps- und Guiness-Hersteller kappt Jahresausblick


Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

18.12.25 Diageo Neutral UBS AG
17.12.25 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
11.12.25 Diageo Overweight Barclays Capital
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

