Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.12.2025 12:29:00
Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 15,97 GBP zu.
Das Papier von Diageo legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 15,97 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,06 GBP. Bei 16,05 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 511'016 Diageo-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 25,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,87 GBP am 11.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie höher: Dave Lewis wird neuer CEO von Diageo
Stoxx Europe 50-Wert Diageo-Aktie: Diageo-Dividende verringert sich
Diageo-Aktie rot: Schnaps- und Guiness-Hersteller kappt Jahresausblick
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:25
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo schiebt sich am Vormittag vor (finanzen.ch)
|
09:27
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.12.25
|Diageo Aktie News: Diageo wird am Nachmittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
23.12.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Diageo plc
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|11.12.25
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|17.12.25
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Diageo Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.