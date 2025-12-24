Diageo Aktie News: Diageo am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Diageo legte um 12:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 15,97 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Diageo-Aktie bei 16,06 GBP. Bei 16,05 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 511'016 Diageo-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.01.2025 auf bis zu 25,68 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 60,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,87 GBP am 11.12.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,03 USD belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

