Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25.50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
16.52 £
|
Abst. Kursziel*:
54.36%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
16.51 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
54.45%
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
