SMI 12'933 0.2%  SPI 17'792 0.3%  Dow 48'704 1.3%  DAX 24'332 0.2%  Euro 0.9327 0.0%  EStoxx50 5'771 0.3%  Gold 4'338 1.4%  Bitcoin 73'480 0.0%  Dollar 0.7955 0.1%  Öl 61.1 -0.7% 
Top News
Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

17.42
CHF
0.06
CHF
0.32 %
12:38:55
BRXC
12.12.2025 11:23:24

Diageo Overweight

Diageo
17.42 CHF 0.32%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2650 auf 2550 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Laurence Whyatt warf am Donnerstagabend nach Auswertung aktueller Verkaufsdaten die Fragen auf, ob der Netflix-Start der Serie "House of Guiness" für den Umsatz-Boost bei Guiness im September verantwortlich war - und ob der Trend anhalten kann. Die Serie sei jedenfalls eine kostenlose Marketingkampagne für viele Millionen Zuschauer, der positive Trend habe sich bis November fortgesetzt, schrieb er./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25.50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
16.52 £ 		Abst. Kursziel*:
54.36%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
16.51 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
54.45%
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse