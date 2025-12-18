Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.66CHF
-0.09CHF
-0.50 %
14:33:21
BRXC
18.12.2025 13:27:46
Diageo Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1850 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller habe die ostafrikanische Brauerei EABL zu einer attraktiven Bewertung veräußert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der dabei erzielte Unternehmenswert liege auch ex Steuer und Transaktionskosten deutlich über seiner Erwartung./rob/bek/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 16:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Diageo plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
18.50 £
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
19.05 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
16.69 £
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
12:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
09:29
|Diageo Aktie News: Diageo tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts (finanzen.ch)
17.12.25
|Diageo Aktie News: Diageo verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge (finanzen.ch)
17.12.25
|Diageo verkauft für 2,3 Mrd USD Mehrheit an kenianischen Getränkeunternehmen (Dow Jones)
17.12.25
|Diageo to sell Kenyan drinks business to Japan’s Asahi in $2.3bn deal (Financial Times)
17.12.25
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
16.12.25
|Handel in Europa: STOXX 50 verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.ch)