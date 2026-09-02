DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat DHL Group mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aufschläge für das Express-Geschäft, die der Logistikkonzern für die Anfang Oktober anlaufende Hochsaison angekündigt habe, lägen im Rahmen der Vorjahrespreise bis darüber, schrieb Cristian Nedelcu am Dienstag. Er sieht dies als Hinweis, dass DHL nicht mit einer wesentlichen Verschlechterung der Nachfrage rechnet./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
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Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
54.50 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
54.50 €
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Abst. Kursziel*:
0.00
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
54.80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-0.55%
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Analyst Name::
Cristian Nedelcu
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KGV*:
-