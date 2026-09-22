DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) präsentiert sich am Vormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 57,48 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'538 Punkten tendiert. Bei 57,48 EUR erreichte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 57,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 55'334 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 58,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie somit 1,41 Prozent niedriger. Am 23.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 35,65 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 1,90 EUR im Jahr 2025. Am 05.08.2026 äusserte sich DHL Group (ex Deutsche Post) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,72 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.83 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22.37 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger Experten zufolge am 28.10.2027 werfen.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,52 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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