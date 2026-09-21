DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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21.09.2026 10:02:30
DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie betrug an diesem Tag 58.26 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier investiert hätte, hätte er nun 17.164 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 18.09.2026 961.21 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 56.00 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 3.88 Prozent.
Der Marktwert von DHL Group (ex Deutsche Post) betrug jüngst 62.19 Mrd. Euro. Das DHL Group (ex Deutsche Post)-IPO fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Der erste festgestellte Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie lag damals bei 21.40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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09:29
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18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
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18.09.26
|Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie (finanzen.ch)
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18.09.26
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse (finanzen.ch)
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15.09.26
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Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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