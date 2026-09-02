DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Aktien der DHL Group beim fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Kaufen" belassen. Die überfällige Namensänderung des Logistikkonzerns vollziehe den Beschluss der letzten Hauptversammlung im Mai nach und ändere nichts an seiner Einschätzung, schrieb Armin Kremser am Mittwoch. Er lobte, dass die Ausgliederung des deutschen Geschäfts in eine Tochtergesellschaft für mehr Transparenz und Handlungsfreiheit sorge./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
54.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
54.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|10:47
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|10:48
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|18.08.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|51.52
|1.06%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:09
|
UBS AG
BAT Buy
|10:48
|
UBS AG
DHL Group Neutral
|10:47
|
DZ BANK
DHL Group Kaufen
|08:51
|
UBS AG
HUGO BOSS Neutral
|08:41
|
Deutsche Bank AG
BMW Buy
|08:33
|
UBS AG
Continental Buy
|08:27
|
UBS AG
Nestlé Neutral