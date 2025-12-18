DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Der Welthandel erhole sich von einem äußerst volatilen Jahr 2025 mit einem Anstieg des globalen Containervolumens und der internationalen Luftfracht, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zur Logistikbranche. Da die Reedereien die Suezkanal-Transitfahrten zwischen Asien und Europa aber erst langsam wieder aufnähmen, seien die Schwankungen und Schockwellen noch nicht vorbei./tav/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
