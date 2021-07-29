Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
12.11.2025 08:15:20

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral

DHL Group
41.68 CHF 1.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 47,50 Euro auf "Neutral" belassen. Die Fundamentaldaten für die Frachtbranche seien weiterhin schwach, da die Ausnahmeregelungen der US-De-minimis-Regel für die Hochsaison nun vollständig in Kraft sind und Zölle erst jetzt eingeführt würden, schrieb Alexia Dogani am Dienstagnachmittag in ihrem monatlichen Branchenkommentar./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 15:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
JP Morgan Chase & Co.
47.50 €
Rating jetzt:
Neutral
45.00 € 		Abst. Kursziel*:
5.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.56%
Analyst Name::
Alexia Dogani
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse