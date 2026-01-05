DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Aller Sorgen von Bedenkenträgern zum Trotz sei der Welthandel auch 2025 - trotz der US-Zollpolitik - gewachsen, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in diesem Sinne keine Deglobalisierung; der Umbau der Lieferketten durch die Unternehmen als Anpassung an das neue Umfeld sei aber real. Die dadurch wachsende Komplexität sei positiv für Frachtlogistiker, die Lösungen für solche komplexen Lieferkettenprobleme anböten./mis/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42.80 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
46.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.84%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
47.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.32%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
09:29
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) zeigt sich am Montagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
02.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
02.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
30.12.25
|Dienstagshandel in Europa: Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
29.12.25
|EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|07:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|DHL Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|07:59
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|19.12.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|18.12.25
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|26.11.25
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|DHL Group Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|43.35
|0.21%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:59
|
Bernstein Research
Boeing Outperform
|07:59
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|07:49
|
Bernstein Research
Beiersdorf Outperform
|07:47
|
Bernstein Research
Ericsson Underperform
|07:46
|
Bernstein Research
Nokia Market-Perform
|07:44
|
Bernstein Research
Infineon Outperform
|07:41
|
Bernstein Research
ASML NV Outperform