05.01.2026 07:59:43

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

DHL Group
43.76 CHF 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 42,80 Euro belassen. Aller Sorgen von Bedenkenträgern zum Trotz sei der Welthandel auch 2025 - trotz der US-Zollpolitik - gewachsen, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe in diesem Sinne keine Deglobalisierung; der Umbau der Lieferketten durch die Unternehmen als Anpassung an das neue Umfeld sei aber real. Die dadurch wachsende Komplexität sei positiv für Frachtlogistiker, die Lösungen für solche komplexen Lieferkettenprobleme anböten./mis/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 22:31 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.80 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
46.95 € 		Abst. Kursziel*:
-8.84%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
47.20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.32%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:59 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
19.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.12.25 DHL Group Equal Weight Barclays Capital
18.12.25 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
02.12.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
