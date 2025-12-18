Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’099 -0.3%  SPI 18’001 -0.3%  Dow 47’952 0.1%  DAX 24’182 -0.1%  Euro 0.9320 0.1%  EStoxx50 5’738 -0.1%  Gold 4’325 -0.2%  Bitcoin 70’025 3.1%  Dollar 0.7959 0.2%  Öl 59.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Novartis1200526Alphabet A29798540Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick: Neuer HENSOLDT-Auftrag und Analystenlob für Rheinmetall
Keine NVIDIA-Aktien mehr: Warum die SoftBank ihre Position vollständig aufgelöst hat
Nike-Aktie unter Druck: Umsatzplus reicht enttäuschten Anlegern nicht aus
Hypothekarbank Lenzburg-Aktie verliert: Swiss Bankers bleibt unter dem Dach der Hypi Lenzburg autonom
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

43.30
CHF
0.96
CHF
2.27 %
13:16:20
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

19.12.2025 11:36:47

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
43.67 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten anhaltend günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
46.88 € 		Abst. Kursziel*:
14.12%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
46.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.56%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?