DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

63.24
CHF
13.89
CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
01.12.2025 07:17:14

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 47,50 auf 53,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Aber auch bei DHL und InPost sehen sie ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
44.99 € 		Abst. Kursziel*:
18.92%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
44.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.13%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

