NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Logistiker das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, wenngleich das Schlussquartal kein Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) gebracht haben sollte, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der DHL-Aktie sieht sie als günstig an./rob/ajx/edh;