DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
44.04CHF
0.30CHF
0.69 %
14:17:51
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.01.2026 12:42:39
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Logistiker das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, wenngleich das Schlussquartal kein Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) gebracht haben sollte, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der DHL-Aktie sieht sie als günstig an./rob/ajx/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
53.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
47.99 €
|
Abst. Kursziel*:
11.48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
47.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.35%
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse