08.01.2026 12:42:39

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Mit dem vierten Quartal dürfte der Logistiker das Jahr 2025 solide zu Ende gebracht haben, wenngleich das Schlussquartal kein Wachstum beim operativen Ergebnis (Ebit) gebracht haben sollte, schrieb Alexia Dogani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Chance/Risiko-Verhältnis der DHL-Aktie sieht sie als günstig an./rob/ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
47.99 € 		Abst. Kursziel*:
11.48%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
47.62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.35%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

