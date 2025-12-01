Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
02.12.2025 12:33:53

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

DHL Group
42.38 CHF -0.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group nach einem Investorengespräch in London mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani hält weiterhin Vorsicht für geboten. Das Management gebe sich insgesamt zuversichtlich, was die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit in Sachen Kosten betreffe, schrieb sie am Dienstag. Zugleich gebe es aber noch keine Trendwende nach oben beim Mengenaufkommen./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 06:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
53.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45.43 € 		Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.00%
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

