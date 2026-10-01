DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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01.10.2026 16:29:00
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) büsst am Donnerstagnachmittag ein
Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 56,04 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 56,04 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'008 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 55,82 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 493'284 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.09.2026 markierte das Papier bei 58,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Am 02.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,63 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,85 Prozent könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,00 EUR. Im Vorjahr erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre 1,90 EUR je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,82 Prozent auf 22.37 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.83 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 28.10.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,55 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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