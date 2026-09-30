DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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30.09.2026 18:00:38
So schätzen die Analysten die Zukunft der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein
Wie Experten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde im September 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen das Halten der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für DHL Group (ex Deutsche Post) ein Kursziel von 57,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,56 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 57,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|59,50 EUR
|4,39
|28.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|65,00 EUR
|14,04
|25.09.2026
|Bernstein Research
|47,00 EUR
|-17,54
|25.09.2026
|Warburg Research
|50,00 EUR
|-12,28
|18.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|59,00 EUR
|3,51
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|62,00 EUR
|8,77
|18.09.2026
|Deutsche Bank AG
|62,00 EUR
|8,77
|15.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|59,00 EUR
|3,51
|04.09.2026
|DZ BANK
|-
|-
|02.09.2026
|UBS AG
|54,50 EUR
|-4,39
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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