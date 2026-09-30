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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

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Experten-Meinungen 30.09.2026 18:00:38

So schätzen die Analysten die Zukunft der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ein

Wie Experten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.

DHL Group
53.22 CHF -1.33%
Kaufen Verkaufen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wurde im September 2026 von 9 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zu kaufen, 6 Experten empfehlen das Halten der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für DHL Group (ex Deutsche Post) ein Kursziel von 57,56 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 0,56 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 57,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG59,50 EUR4,3928.09.2026
JP Morgan Chase & Co.65,00 EUR14,0425.09.2026
Bernstein Research47,00 EUR-17,5425.09.2026
Warburg Research50,00 EUR-12,2818.09.2026
Jefferies & Company Inc.59,00 EUR3,5118.09.2026
Deutsche Bank AG62,00 EUR8,7718.09.2026
Deutsche Bank AG62,00 EUR8,7715.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026
Jefferies & Company Inc.59,00 EUR3,5104.09.2026
DZ BANK--02.09.2026
UBS AG54,50 EUR-4,3902.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Erasmus Wolff / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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