DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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05.08.2026 10:07:44
Analyse: Hold-Bewertung für DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie von Jefferies & Company Inc.
Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall hat sich intensiv mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Hold" belassen. Diese deckten sich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Vergleichswerte der Jahre 2024/2025 seien sehr schwach gewesen, deshalb nun das starke Wachstum des Logistikkonzerns, gab der Experte zu bedenken.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:51 Uhr um 2.0 Prozent auf 56.58 EUR nach. Insofern weist der Anteil noch ein Abwärtsrisiko von 8.09 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 260’061 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 26.3 Prozent zu Buche. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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