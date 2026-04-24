Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’128 -0.9%  SPI 18’526 -1.0%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’004 -0.6%  Euro 0.9194 0.1%  EStoxx50 5’845 -0.8%  Gold 4’688 -0.1%  Bitcoin 61’007 -0.9%  Dollar 0.7867 0.1%  Öl 107.2 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Adecco1213860
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Buy
E.ON-Aktie rutscht ab: Warum Anleger dennoch ruhig bleiben können
Siemens Energy-Aktie im Plus: Ausblick nach oben verbessert
Porsche-Aktie schwächer: Bugatti Rimac-Anteile an Konsortium verkauft
SAP-Aktie im Blick: Softwarehersteller macht mehr Gewinn als erwartet
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508

25.20
CHF
-0.65
CHF
-2.51 %
11:06:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.04.2026 10:28:51

Deutsche Telekom Overweight

Deutsche Telekom
25.38 CHF -0.26%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 39,50 Euro auf "Overweight" belassen. Sollten die Bonner tatsächlich mit ihrer US-Tochter T-Mobile US verschmelzen, dürfte dies nur der Anfang einer größeren Branchenkonsolidierung sein, schrieb Mathieu Robilliard am Donnerstagabend anlässlich entsprechender Pressespekulationen./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 21:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Telekom AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Telekom AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
39.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
27.56 € 		Abst. Kursziel*:
43.32%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
27.66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.81%
Analyst Name::
Mathieu Robilliard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?