Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 293 auf 295 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 22. Juli dürften ein ermutigendes Umsatzwachstum von 6 Prozent belegen, welches die Jahresziele unterstütze, schrieb Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Für das operative (Ebitda) sowie das Nettoergebnis erwartet der Analyst jeweils einen achtprozentigen Anstieg./rob/gl/mf;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
251.70 €
|
Abst. Kursziel*:
17.20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
252.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.02%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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