Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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01.10.2026 14:28:44
Deutsche Börse-Analyse: Neutral-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
Diese Empfehlung gibt Goldman Sachs Group Inc. für die Deutsche Börse-Aktie aus.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Deutsche Börse-Aktie konnte um 14:10 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0.7 Prozent auf 288.10 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 2.40 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 57’035 Deutsche Börse-Aktien. Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 31.0 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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