Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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30.09.2026 18:00:38
Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten
Im letzten Monat wurde die Deutsche Börse-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.
Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Deutsche Börse-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Deutsche Börse ein Kursziel von 333,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 47,40 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 286,10 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|345,00 EUR
|20,59
|30.09.2026
|Warburg Research
|322,00 EUR
|12,55
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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