Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Deutsche Börse-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Deutsche Börse ein Kursziel von 333,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 47,40 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 286,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 345,00 EUR 20,59 30.09.2026 Warburg Research 322,00 EUR 12,55 08.09.2026

Redaktion finanzen.ch