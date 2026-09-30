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Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

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Analystenmeinungen 30.09.2026 18:00:38

Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten

Was Analysten von der Deutsche Börse-Aktie erwarten

Im letzten Monat wurde die Deutsche Börse-Aktie von Analysten auf Herz und Nieren geprüft.

Deutsche Börse
271.50 CHF 8.60%
Kaufen Verkaufen

Im abgelaufenen Monat haben 2 Experten ihre Einschätzung der Deutsche Börse-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Deutsche Börse ein Kursziel von 333,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 47,40 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 286,10 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.345,00 EUR20,5930.09.2026
Warburg Research322,00 EUR12,5508.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
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