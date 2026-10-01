DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor 5 Jahren verdient

Am 01.10.2021 wurde die Deutsche Börse-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 142.75 EUR wert. Bei einem Deutsche Börse-Investment von 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 70.053 Deutsche Börse-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Deutsche Börse-Anteile wären am 30.09.2026 20’042.03 EUR wert, da der Schlussstand 286.10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 100.42 Prozent erhöht.

Deutsche Börse wurde am Markt mit 51.16 Mrd. Euro bewertet. Das Deutsche Börse-Papier wurde am 05.02.2001 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Deutsche Börse-Aktie auf 36.20 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch