Analyse: Overweight-Upgrade für Deutsche Börse-Aktie durch JP Morgan Chase & Co.

Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Deutschen Börse beim Kursziel von 345 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Bei den Eschbornern lobte Analyst Enrico Bolzoni in seinem Branchenkommentar vom Dienstag das starke Ergebniswachstum und die klassenbeste Diversifikation sowie das Kurspotenzial durch höhere Zinsen und die deutsche Rentenreform.

Aktienbewertung im Detail: Die Deutsche Börse-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:02 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1.0 Prozent auf 290.00 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 18.97 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 8’750 Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2026 um 31.9 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 19:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 00:15 / BST



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