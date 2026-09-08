Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 312 auf 322 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die wichtigsten Finanzkennziffern hätten sich in den ersten zwei Monaten des dritten Quartals gut entwickelt, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er hob seine Schätzungen für den Bördenbetreiber um rund ein Prozent an./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
322.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
281.20 €
|
Abst. Kursziel*:
14.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
280.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.71%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
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