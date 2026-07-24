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24.07.2026 14:51:34

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit den Eckdaten für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Donnerstagnachmittag im Nachgang der Zahlenvorlage. Ein stärkerer Ausblick für das Non-Treasury-Ergebnis sorge für höhere Schätzungen für den Gewinn je Aktie./rob/ajx/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 15:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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