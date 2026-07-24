Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Neutral" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe mit den Eckdaten für das zweite Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Michael Werner am Donnerstagnachmittag im Nachgang der Zahlenvorlage. Ein stärkerer Ausblick für das Non-Treasury-Ergebnis sorge für höhere Schätzungen für den Gewinn je Aktie./rob/ajx/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
265.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
257.60 €
|
Abst. Kursziel*:
2.87%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
257.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.03%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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