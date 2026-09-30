Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
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01.10.2026 13:35:06
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
270.06 CHF 8.03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 275 auf 295 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers hob am Mittwoch seinen Bewertungsmultiplikator für die Eschborner. Sie profitierten wie die Euronext besonders von zyklisch steigenden Handelsvolumina./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 22:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
287.90 €
|
Abst. Kursziel*:
2.47%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
286.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.97%
|
Analyst Name::
Oliver Carruthers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse