Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
33.41CHF
-0.04CHF
-0.12 %
07.09.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.09.2026 07:06:14
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
33.41 CHF -0.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Overweight" belassen. Kian Abouhossein erhöhte am Montag für Deutsche Bank und Commerzbank die Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie der beiden kommenden Jahren. Er verwies auf seine angehobenen Annahmen für den Zinsüberschuss infolge wohl steigender Zinsen im Euroraum./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 19:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
35.40 €
|
Abst. Kursziel*:
15.80%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
35.39 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.87%
|
Analyst Name::
Kian Abouhossein
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
07.09.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.09.26
|EQS-CMS: Deutsche Bank AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Deutsche Bank erzielt Vergleich mit Ex-Manager (Spiegel Online)
|
07.09.26
|Deutsche Bank settles €152mn lawsuit with former executive (Financial Times)
|
07.09.26
|Deutsche Bank legt Rechtsstreit mit Ex-Mitarbeiter bei (Dow Jones)
|
07.09.26
|Wdh: Deutsche Bank erzielt Vergleich: Millionen-Klage vom Tisch (AWP)
|
07.09.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)