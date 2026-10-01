Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verbilligt sich am Donnerstagmittag

Um 12:28 Uhr ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 31,26 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'031 Punkten liegt. Die Deutsche Bank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 30,79 EUR ab. Bei 31,39 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'134'718 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,85 EUR erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Bank-Aktie derzeit noch 14,67 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,82 EUR ab. Derzeit notiert die Deutsche Bank-Aktie damit 31,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Deutsche Bank-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,16 EUR belaufen. Deutsche Bank veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Deutsche Bank mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,44 Prozent gesteigert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Deutsche Bank-Gewinn in Höhe von 3,34 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten

DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deutsche Bank-Investition von vor 5 Jahren eingebracht