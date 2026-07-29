Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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30.07.2026 13:45:05
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank
29.32 CHF -0.54%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tav;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
37.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.64 €
|
Abst. Kursziel*:
16.94%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.68%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
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