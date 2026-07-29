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30.07.2026 13:45:05

Deutsche Bank Buy

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank nach Zahlen für das zweite Quartal von 34 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank habe die Erwartungen in voller Breite übertroffen, schrieb Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktienbewertung bleibe zu niedrig./mis/rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 18:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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