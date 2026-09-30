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Expertenmeinungen 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben

So schätzten Experten die Deutsche Bank-Aktie im letzten Monat ein.

Deutsche Bank
29.29 CHF -2.73%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,08 EUR beziffert, während der aktuelle Deutsche Bank-Kurs an der Börse XETRA bei 31,87 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.41,00 EUR28,6708.09.2026
Warburg Research41,50 EUR30,2407.09.2026
Goldman Sachs Group Inc.43,75 EUR37,3002.09.2026

Redaktion finanzen.ch

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