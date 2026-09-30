Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben
So schätzten Experten die Deutsche Bank-Aktie im letzten Monat ein.
Die Deutsche Bank-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,08 EUR beziffert, während der aktuelle Deutsche Bank-Kurs an der Börse XETRA bei 31,87 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 EUR
|28,67
|08.09.2026
|Warburg Research
|41,50 EUR
|30,24
|07.09.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|43,75 EUR
|37,30
|02.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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