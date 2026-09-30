Analysten sehen für Deutsche Bank-Aktie Luft nach oben

Die Deutsche Bank-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,08 EUR beziffert, während der aktuelle Deutsche Bank-Kurs an der Börse XETRA bei 31,87 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 41,00 EUR 28,67 08.09.2026 Warburg Research 41,50 EUR 30,24 07.09.2026 Goldman Sachs Group Inc. 43,75 EUR 37,30 02.09.2026

Redaktion finanzen.ch