Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag in Rot

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 30,88 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'008 Punkten steht. In der Spitze fiel die Deutsche Bank-Aktie bis auf 30,79 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,39 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3'610'310 Deutsche Bank-Aktien.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 16,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 23,82 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie.

Deutsche Bank-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,16 EUR aus. Am 29.07.2026 lud Deutsche Bank zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 15.03 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Bank-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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