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Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

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29.04.2026 08:14:22

Deutsche Bank Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 34,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Überschuss habe die Erwartungen dank höherer Erträge um 8 Prozent getoppt, schrieb Chris Hallam am Mittwoch nach erstem Blick auf den Quartalsbericht./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
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08:14 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
24.04.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
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07.04.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
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