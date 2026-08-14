DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Deutsche Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Deutsche Bank-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31.43 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Deutsche Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3.182 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2026 gerechnet (33.14 EUR), wäre das Investment nun 105.46 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.46 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich jüngst auf 62.67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch