Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’353 -0.9%  SPI 20’262 -0.7%  Dow 53’750 -0.2%  DAX 26’423 0.5%  Euro 0.9397 0.2%  EStoxx50 6’543 0.0%  Gold 4’382 0.7%  Bitcoin 50’777 -1.6%  Dollar 0.8116 -0.3%  Öl 87.7 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Suche...
Plus500 Depot

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 33,18 EUR.

Deutsche Bank
31.27 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 33,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1'131'413 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Deutsche Bank-Aktie

Siemens-Energy-Aktie vor neuem Schub? Zwei Signale machen Anlegern Hoffnung

Deutsche Bank-Aktie gewinnt: China ernennt Institut zum Renminbi-Clearing-Dienstleister

Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Neutral

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten