Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Die Deutsche Bank-Aktie konnte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 33,18 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'435 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Bank-Aktie bei 33,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 33,44 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Bank-Aktien beläuft sich auf 1'131'413 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 34,26 EUR erreichte der Titel am 06.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Bank-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 23,82 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Bank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,16 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Bank 1,000 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Bank am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,84 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Bank 0,49 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 16.30 Mrd. EUR gegenüber 15.03 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 3,33 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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