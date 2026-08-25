Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8
36.99CHF
0.03CHF
0.08 %
09:20:57
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
25.08.2026 08:45:08
Dermapharm Hold
Dermapharm
36.99 CHF 0.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Der Spezialist für Dermatologie und Allergologie habe die Eckdaten und den Ausblick bestätigt, schrieb Fabian Piasta am Dienstagmorgen nach endgültigen Zahlen. Für die Tochter Arkopharma winke ein besseres zweites Halbjahr./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2026 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Hold
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
39.45 €
|
Abst. Kursziel*:
11.53%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
39.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.83%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Dermapharm Holding SE
Analysen zu Dermapharm Holding SE
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.05.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.05.25
|Dermapharm Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|Dermapharm Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|08:45
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Dermapharm Holding SE
|36.99
|0.08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:52
|
Deutsche Bank AG
arGEN-X Hold
|08:45
|
Jefferies & Company Inc.
Dermapharm Hold
|08:26
|
Jefferies & Company Inc.
Gerresheimer Hold
|08:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
freenet Sell
|07:52
|
RBC Capital Markets
Nike Sector Perform
|07:14
|
Jefferies & Company Inc.
Shell Buy
|07:14
|
Jefferies & Company Inc.
BP Hold