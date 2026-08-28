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Index-Performance 28.08.2026 15:58:17

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Der SDAX verzeichnet am fünften Tag der Woche Kursanstiege.

TeamViewer
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Um 15:41 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.56 Prozent höher bei 19’059.38 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.254 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.149 Prozent auf 18’980.86 Punkte an der Kurstafel, nach 18’952.55 Punkten am Vortag.

Bei 18’980.86 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 19’064.67 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2.78 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der SDAX mit 18’352.55 Punkten berechnet. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Wert von 19’089.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, stand der SDAX noch bei 16’964.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9.82 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

SDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell FRIEDRICH VORWERK (+ 3.99 Prozent auf 75.60 EUR), TeamViewer (+ 3.21 Prozent auf 7.23 EUR), PVA TePla (+ 2.79 Prozent auf 30.90 EUR), SMA Solar (+ 2.50 Prozent auf 57.40 EUR) und Alzchem Group (+ 2.07 Prozent auf 167.40 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Energiekontor (-3.24 Prozent auf 26.90 EUR), LPKF Laser Electronics (-2.54 Prozent auf 13.45 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.15 Prozent auf 66.00 EUR), Dermapharm (-1.75 Prozent auf 39.40 EUR) und GFT SE (-1.73 Prozent auf 25.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Die TeamViewer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 812’868 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.064 Mrd. Euro macht die OHB SE-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.23 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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