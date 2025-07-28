|Kurse + Charts + Realtime
26.08.2025 08:18:22
Dermapharm Buy
Dermapharm
32.65 CHF 2.91%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
|
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
49.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.75 €
|
Abst. Kursziel*:
45.19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.04%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse