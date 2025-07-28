Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Dermapharm Aktie 40166352 / DE000A2GS5D8

28.07.2025
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Bestätigte Eckdaten und Jahresziele des Arzneimittelherstellers sprächen für anziehende Gewinne im zweiten Halbjahr, schrieb Fabian Piasta am Dienstag nach Zahlen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 02:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dermapharm Holding SE Buy
Unternehmen:
Dermapharm Holding SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.75 € 		Abst. Kursziel*:
45.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.04%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

